Ремонт задорого: раскрыты слабые места китайских машин, которые бьют по кошельку

Самые дорогие узлы массовых китайских авто. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom.

Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service, в беседе с «Газетой.Ru» назвал три наиболее дорогостоящих элемента в конструкции массовых китайских автомобилей. Лидером антирейтинга, по его словам, является автоматическая трансмиссия.

Эксперт пояснил, что речь идет прежде всего о вариаторах и роботизированных коробках. В условиях города они демонстрируют плавность хода и экономичность, однако крайне уязвимы к перегреву, несвежему маслу и резким ускорениям. Именно эти факторы чаще всего приводят к серьезным поломкам, ремонт которых бьет по бюджету сильнее всего.

Второе место по затратности занимает двигатель, а именно — турбированные моторы с непосредственным впрыском. Родионов подчеркнул, что они требуют исключительно качественного топлива и неукоснительного соблюдения сервисных интервалов. При нарушении сроков замены масла уже на пробеге от 30 до 100 тысяч километров возможны критические повреждения: задиры в цилиндрах, разрушение вкладышей коленвала и выход из строя турбокомпрессора. Капитальный ремонт такого агрегата, включая замену поршневой группы, шлифовку блока и восстановление турбины, может обойтись владельцу в сумму от 250 до 400 тысяч рублей.

Третью позицию в списке самых дорогих узлов специалист отвел кузову вместе с оптикой и системами безопасности. Современные китайские кроссоверы, даже недорогие, оснащены сложными световыми элементами, массивными бамперами и обилием электронных датчиков. Родионов предупредил, что даже после небольшого ДТП замена фары, поврежденных элементов рулевого управления и связанной электроники может потянуть на 150–250 тысяч рублей.

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