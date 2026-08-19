Что происходит в РФ с моторными маслами: Цены подскочили на 40%

Что происходит с моторными маслами в РФ. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский рынок автомобильных масел столкнулся с серьёзными перебоями в поставках, особенно это коснулось импортной продукции премиум-сегмента. Как информирует издание «Коммерсантъ», за летний период отдельные виды масел подорожали на 40 процентов, сроки доставки растянулись с двух дней до двух недель.

Ключевой причиной сложившейся ситуации, по данным издания, стал дефицит импортных присадок у местных производителей. Вдобавок к этому негативное влияние оказывают сбои в логистических цепочках.

Специалисты оценивают общий рост цен на масла в 15–20 процентов, однако по некоторым зарубежным брендам стоимость увеличилась вдвое. При этом масштабного кризиса, сравнимого с топливным дефицитом, аналитики не прогнозируют.

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