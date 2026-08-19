Звезда заговорила: новый C-Class от Mercedes получил ИИ-мозг и другие новшества

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил обновленную версию седана C-Class, сообщает пресс-служба производителя.
Внешние изменения заметны в первую очередь благодаря радиаторной решетке с контурной подсветкой, крупной фирменной звездой в центре и множеством хромированных элементов. Однако основные новшества, по традиции, скрыты от глаз.
Под капотом автомобиля разместилась новая мультимедийная платформа MB.OS с интеграцией искусственного интеллекта. Голосовой ассистент MBUX теперь способен взаимодействовать с ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, поддерживает развернутые диалоги, запоминает контекст беседы, отвечает на вопросы, рекомендует достопримечательности и подбирает музыку. Фактически это не просто голосовой интерфейс, а полноценный собеседник, способный вести длительные и многошаговые разговоры.
Салон получил внушительное техническое оснащение: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и вертикальный центральный дисплей диагональю 11,9 дюймов с навигацией от Google. В качестве опции предлагается проекционный экран с функцией дополненной реальности. Аудиосистема Burmester 3D с 15 динамиками поддерживает формат Dolby Atmos, обеспечивая объемное и детализированное звучание.
Не обошли изменения и техническую начинку. Основой служит двухлитровый турбомотор мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Ему ассистирует 48-вольтовая гибридная система со стартер-генератором, кратковременно добавляющим до 23 сил и 205 Нм. Кроме того, предусмотрен режим овербуста, увеличивающий отдачу еще на 27 лошадиных сил на 20 секунд. Для устранения турбоямы на низких оборотах инженеры установили новый электрический компрессор.
Подвеска прошла перенастройку, усилена шумоизоляция, а коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,24. Комплекс ассистентов водителя использует восемь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Парковочный помощник с круговым обзором 360 градусов теперь входит в стандартную комплектацию, также появилась функция автоматического движения задним ходом по запомненной траектории.
Европейская версия модели будет представлена шире — помимо бензиновых вариантов покупателям предложат дизельные версии, универсал C-Class Estate и подключаемый гибрид C 400 e 4MATIC. Последний оснащён батареей ёмкостью 19,53 кВт·ч, запас хода на электротяге достигает 100 километров по циклу WLTP, а мощность быстрой зарядки постоянным током — до 55 кВт. В списке опций появилась подруливающая задняя ось, сокращающая радиус разворота.
Что касается внешности, то за дополнительную плату доступны фары Digital Light с микро-светодиодами, обновленные бамперы и задние фонари со звездчатой графикой. Впервые для этой модели предлагается пакет AMG Line Plus, включающий спортивные кресла, красную контрастную прострочку и ремни безопасности в том же оттенке. Палитра цветов пополнилась двумя новыми оттенками — Miami Silver Metallic и Moody Sky Grey Metallic.
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