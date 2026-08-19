Звезда заговорила: новый C-Class от Mercedes получил ИИ-мозг и другие новшества

Фото: mercedes-benz.com

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил обновленную версию седана C-Class, сообщает пресс-служба производителя.

Внешние изменения заметны в первую очередь благодаря радиаторной решетке с контурной подсветкой, крупной фирменной звездой в центре и множеством хромированных элементов. Однако основные новшества, по традиции, скрыты от глаз.

Под капотом автомобиля разместилась новая мультимедийная платформа MB.OS с интеграцией искусственного интеллекта. Голосовой ассистент MBUX теперь способен взаимодействовать с ChatGPT, Microsoft Bing и Google Gemini, поддерживает развернутые диалоги, запоминает контекст беседы, отвечает на вопросы, рекомендует достопримечательности и подбирает музыку. Фактически это не просто голосовой интерфейс, а полноценный собеседник, способный вести длительные и многошаговые разговоры.

Салон получил внушительное техническое оснащение: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и вертикальный центральный дисплей диагональю 11,9 дюймов с навигацией от Google. В качестве опции предлагается проекционный экран с функцией дополненной реальности. Аудиосистема Burmester 3D с 15 динамиками поддерживает формат Dolby Atmos, обеспечивая объемное и детализированное звучание.

Фото: mercedes-benz.com

Не обошли изменения и техническую начинку. Основой служит двухлитровый турбомотор мощностью 255 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. Ему ассистирует 48-вольтовая гибридная система со стартер-генератором, кратковременно добавляющим до 23 сил и 205 Нм. Кроме того, предусмотрен режим овербуста, увеличивающий отдачу еще на 27 лошадиных сил на 20 секунд. Для устранения турбоямы на низких оборотах инженеры установили новый электрический компрессор.

Фото: mercedes-benz.com

Подвеска прошла перенастройку, усилена шумоизоляция, а коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,24. Комплекс ассистентов водителя использует восемь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Парковочный помощник с круговым обзором 360 градусов теперь входит в стандартную комплектацию, также появилась функция автоматического движения задним ходом по запомненной траектории.

Европейская версия модели будет представлена шире — помимо бензиновых вариантов покупателям предложат дизельные версии, универсал C-Class Estate и подключаемый гибрид C 400 e 4MATIC. Последний оснащён батареей ёмкостью 19,53 кВт·ч, запас хода на электротяге достигает 100 километров по циклу WLTP, а мощность быстрой зарядки постоянным током — до 55 кВт. В списке опций появилась подруливающая задняя ось, сокращающая радиус разворота.

Фото: mercedes-benz.com

Что касается внешности, то за дополнительную плату доступны фары Digital Light с микро-светодиодами, обновленные бамперы и задние фонари со звездчатой графикой. Впервые для этой модели предлагается пакет AMG Line Plus, включающий спортивные кресла, красную контрастную прострочку и ремни безопасности в том же оттенке. Палитра цветов пополнилась двумя новыми оттенками — Miami Silver Metallic и Moody Sky Grey Metallic.

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