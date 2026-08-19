Audi готовит сюрприз: легендарный мотор может выжить вопреки экопрессингу

Audi поделилась планами на будущее 5-цилиндровых моторов. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкая марка Audi не намерена отказываться от своего знаменитого 2,5-литрового пятицилиндрового турбодвигателя серии EA855. Об этом в интервью британскому изданию Autocar заявил глава подразделения Audi Sport Рольф Михль.

Этот мотор, ставший визитной карточкой спортивных модификаций бренда и связанный с его раллийным наследием с конца 1980-х, оказался под вопросом из-за ужесточения экологических требований. Чтобы адаптировать агрегат к новым нормам, потребуется доработка систем фильтрации, контроля выбросов, топливной аппаратуры и каталитических нейтрализаторов. Однако, как ранее отмечал генеральный директор компании Гернот Делльнер, подобные инвестиции сложно оправдать при незначительных объемах выпуска таких моторов.

Тем не менее, как подчеркнул Михль, сейчас ведется активная оценка перспектив двигателя EA855. Он напомнил о его богатой истории и эмоциональной ценности для поклонников марки, а также о том, что этот агрегат остаётся сердцем линейки RS. На сегодняшний день, после завершения производства моделей TT RS и RS Q3, пятицилиндровый мотор устанавливается исключительно на компактные хэтчбек и седан RS 3, а также поставляется для модели Cupra Formentor VZ5.

Одним из возможных путей сохранения мотора является внедрение гибридных технологий для соответствия экологическим стандартам. Однако такой шаг неизбежно повлечет за собой рост стоимости и увеличение массы агрегата. Чтобы проект стал экономически целесообразным, инженерам придется расширить применение этого двигателя на другие автомобили в рамках концерна Volkswagen.

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