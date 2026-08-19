Даже новые шины изнашиваются с первого метра: когда протектор становится опасным

Эксперты назвали допустимый уровень износа автомобильных шин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Современные автомобильные покрышки благодаря применяемым материалам и технологиям способны служить до 5–10 лет в зависимости от их технического состояния. Это позволяет водителям реже менять шины и экономить средства.

Однако, как предупредил в беседе с «Известиями» технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков, на протяжении всего этого срока свойства резины постепенно меняются, что напрямую сказывается на управляемости машины.

Специалист пояснил, что износ протектора начинается буквально с первых метров движения. Когда глубина рисунка становится критически малой, значительно ухудшается сцепление с мокрым асфальтом. На летних покрышках это особенно опасно при проезде глубоких луж на высокой скорости — уменьшенная высота элементов протектора уже не в состоянии полноценно противостоять аквапланированию.

Даже в городском режиме на влажной дороге сильно стертая резина ведет себя непредсказуемо: возможны пробуксовки при трогании, заносы в поворотах, а при резком торможении эффективность ABS снижается, а тормозной путь увеличивается. Поэтому на многих летних моделях предусмотрен специальный дождевой индикатор — элемент высотой около 3 мм, сигнализирующий о том, что дальнейшая эксплуатация шины на мокром покрытии становится небезопасной.

С зимними шинами ситуация аналогична: изношенный протектор существенно ухудшает сцепление, особенно на рыхлом снегу. Именно поэтому минимально допустимая остаточная высота рисунка для таких покрышек составляет 4 мм. А у ошипованных моделей, по словам эксперта, при потере более 20 процентов шипов резко падают эксплуатационные характеристики на льду.

Кроме того, Марков добавил, что по мере стирания протектора возрастает уровень шума (в основном это касается летних шин), а также увеличивается риск механических повреждений, включая пробои резины.

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