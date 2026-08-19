Geely EX5 EM-R уже в России: раскрыты цены и комплектации

В России начались продажи новой версии Geely EX5: сколько стоит кроссовер / Фото пресс-служба производителя

Китайский автопроизводитель Geely официально открыл прием заказов на новую модификацию своего кроссовера EX5 EM-R, оснащенную последовательной гибридной силовой установкой. Модель представлена в двух вариантах оснащения — Pro и Max — со стартовой ценой от 3 214 990 рублей, сообщает пресс-служба компании.

В основе автомобиля лежит современная платформа GEA, разработанная специально для электрических и гибридных моделей. Гибридная система включает бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 литра мощностью 99 лошадиных сил, который работает совместно с электромотором и автоматической гибридной трансмиссией E-DHT.

Начальная комплектация Pro содержит следующее оснащение: легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, тонировка задних стекол, светодиодную оптику по кругу и крышные рейлинги.

В салоне использована темно-синяя экокожа в сочетании с мягкими пластиками, а потолок выполнен в светло-сером тоне. Среди прочего — система бесключевого доступа, кожаный мультируль, 15,4-дюймовый тачскрин мультимедиа с возможностью подключения смартфонов на iOS и Android, Bluetooth, 10,2-дюймовая виртуальная приборная панель, четыре USB-порта (включая Type C), розетки на 12 вольт и зарядный кабель AC Type 2.

Для российских покупателей предусмотрен специальный зимний пакет, куда входят подогрев кресел, рулевого колеса, заднего стекла, лобового стекла и форсунок омывателя.

Топ-версия Max отличается салоном с отделкой коричневой экокожей и черной обивкой потолка. Дополнительно установлены электропривод зеркал, интеллектуальная система автоматического переключения дальнего света, панорамная крыша с люком, электрическая дверь багажника, многоцветная атмосферная подсветка, проекционный дисплей, беспроводное зарядное устройство, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

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