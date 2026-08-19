Evolute снова поднял цены на i-Joy: но есть и хорошая новость

Evolute поднял цены на электрический кроссовер i-Joy. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ Global Look Press

Российский производитель электрокаров и гибридов Evolute объявил о повышении стоимости на обновленный электрический кроссовер i-Joy второго поколения. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга ценников компании, обе доступные комплектации модели прибавили в цене 150 тысяч рублей с августа, что составило 4,7–5 процентов от прежней стоимости.

При этом есть и хорошая новость. Благодаря государственной программе льготного автокредитования максимальный размер субсидии достигает 925 тысяч рублей, что позволяет существенно снизить цену для конечного покупателя. В итоге базовая версия «Бизнес» даже с учетом августовского удорожания обойдется в 2 199 000 рублей, а топ-комплектация «Сити+» — в 2 399 000 рублей с учетом государственной поддержки.

Нынешний Evolute i-Joy появился в дилерских центрах в декабре прошлого года. Модель представляет собой перелицованную версию китайского Dongfeng Nammi 06. Кроссовер оснащается единственным электромотором на передней оси, отдающим 163 лошадиные силы и 290 Нм крутящего момента. С таким агрегатом автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд, а аккумулятор ёмкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает максимальный запас хода до 386 километров по циклу WLTP.

Предыдущее изменение цен произошло всего месяц назад — в июле марка Evolute повысила стоимость на 150 тысяч рублей у электрокроссовера i-Joy и на 100 тысяч у гибридного i-Space во всех комплектациях.

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