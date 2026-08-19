Потенциальный хит: Belgee X50 получит новую версию

Популярный в РФ кроссовер станет надежнее и дешевле. Фото пресс-служба Белджи

Белорусский автомобильный бренд Belgee анонсировал скорый выход на российский рынок новой модификации своего востребованного компактного кроссовера X50. Отличительной чертой версии станет атмосферный двигатель в сочетании с классической автоматической трансмиссией. О планах компании во вторник сообщили «Автоновостям дня» в официальной пресс-службе.

Желающие уже сейчас могут оставить предварительную заявку на новинку на официальном сайте марки, выбрав удобного дилера для последующего получения автомобиля.

В компании пояснили, что новая версия Belgee X50 получит атмосферный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра. Этот мотор уже знаком российским водителям по седану Belgee S50. Его мощность составляет 122 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент в 152 Нм достигается в диапазоне от 4000 до 5000 оборотов в минуту.

Двигатель будет агрегатироваться с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая, по данным производителя, обеспечивает высокую плавность хода и экономичный расход топлива. В смешанном цикле расход бензина с этой связкой составляет всего 7 литров на 100 километров.

Габариты автомобиля при появлении новой модификации не изменятся: длина, ширина и высота сохранятся на уровне 4330, 1800 и 1609 мм соответственно, колёсная база останется равной 2600 мм. Объем багажника — 330 литров.

Подробная информация о комплектации и ценах на новую версию Belgee X50 для российского рынка будет опубликована позже.

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