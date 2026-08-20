Депутат Рады сознался, что парламент может только «помочь украинцам комфортнее гореть в аду». И ничего более

Из весьма неплохого, хотя, по отзывам медперсонала, не самого правдивого сериала «Скорая помощь» ваш покорный слуга узнал про такой термин «констатация». Это когда все усилия приехавшей бригады не увенчались успехом, и врачи вынуждены констатировать летальный исход. А вот депутат Верховной рады Александр Колтунович (фракция ОПЗЖ) зафиксировал «констатацию» для Украины.
В эфире YouTube-канала «Суперпозиция» украинский парламентарий подвел итоги 35-летнему периоду независимости страны в постсоветский период (а, собственно, другого в ее истории, по большому счету, и не было).
- Я скажу так: Украина потерпела в этом десятилетии историческое поражение. Если мы возьмем 35 лет независимости - это историческое поражение в том плане, сколько мы потеряли населения, энергетики, промышленный сектор и так далее, - заявил Колтунович и поставил задачу оперативно остановить дальнейшее скатывание страны вниз и обеспечить ее развитие. Впрочем, как это сделать, он не пояснил. По всей видимости, всех познаний в экономике 38-летнего доктора экономических наук Колтуновича оказалось маловато для выработки такого «рецепта спасения».
Зато он совершенно четко высказался против всякого рода популистских инициатив вроде повышения зарплат или улучшения жизни в условиях конфликта, поскольку, по его мнению, все попытки изменить ситуацию в стране в лучшую сторону в настоящее время просто бессмысленны.
Скептически, мягко говоря, он относится и к реальным возможностям украинского парламента. Впрочем, его прямая речь гораздо более образна, конкретна и беспощадна в отношении Украины.
- Что бы мы ни крутили, мы понимаем, что мы ограничены войной. Как бы мы ни пытались помочь, все, что мы можем, как Верховная Рада, это помочь украинцам комфортнее гореть в аду и стране в целом, потому что война очень сложная и страшная. Рассказывать, что давайте поднимем зарплаты - да вы остановите всю эту историю, - не стал скрывать своего истинного настроения Колтунович.
И всем хорош диагноз, поставленный Колтуновичем, если бы не одно обстоятельство, которое сводит все усилия на нет, а любое «лечение» делает бесполезным – это поражение Украины не на десятилетия или на какое-то время, а насовсем. И в течение последнего десятилетия, кстати, как раз после победы Майдана в Киеве и госпереворота, неизлечимая болезнь Украины лишь обострилась до крайней степени, когда Порошенко и сменивший его Зеленский, обеспечили местному населению ад. А заболела она еще во времена Кучмы, когда приняла, пусть и в скрытом виде, в качестве господствующей, бандеровскую идеологию русофобии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцев хотят обмануть Федоровым так же, как обманули 7 лет назад Зеленским
Зачем Евгения Хмару назначили на должность министра обороны Украины: «Это не про мир, а про дальнейшую эскалацию»
"Все сгорело до поставки на Донбасс": аналитика массированного удара по Украине от военкора Коца