«Безумный четверг» и падение продаж: почему у китайских автогигантов проблемы

У китайских брендов большие проблемы. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Китайские автомобильные бренды демонстрируют невиданные темпы обновления модельного ряда. Ярким примером стал так называемый «лихорадочный четверг», выпавший на 16 июля, когда о выходе своих свежих разработок объявили сразу восемь независимых компаний.

Однако на фоне активного наращивания экспортных поставок внутренний рынок Поднебесной столкнулся с серьезными сложностями. Совокупные реализации автотранспорта сократились на 21%, при этом сегмент электрических машин просел на 13%. Основными причинами аналитики называют корректировку системы налоговых преференций и обострение конкурентной борьбы между производителями.

Глава корпорации BYD Хэ Чжици охарактеризовал текущую обстановку как крайне тяжелую. По его словам, создание каждой новой машины требует многомиллиардных вложений и нескольких лет кропотливой работы, однако после премьеры покупательский энтузиазм угасает стремительно — рынок попросту перенасыщен альтернативными предложениями. Финансовая отчетность компании за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировала падение объемов продаж на 16%.

Схожие трудности преследуют и других игроков отрасли. В Seres Group прогнозируют чистые убытки по итогам периода, а в Great Wall предупреждают о возможном 60-процентном сокращении чистой прибыли. Ряд участников рынка, включая Nio, уже начали приходить к выводу, что прежняя стратегия экстенсивного наращивания выпуска себя исчерпала, и настал момент переходить к более взвешенным и устойчивым бизнес-моделям.

В связи с этим эксперты издания CarScoops делают вывод, что китайская автомобильная индустрия оказалась перед жесткой дилеммой: либо искусственно сдерживать скорость внедрения технических новшеств, либо мириться с дальнейшим падением продаж и усилением ценового давления со стороны конкурентов.

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