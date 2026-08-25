Прощание с легендами: какие кроссоверы исчезнут к 2027 году

10 кроссоверов, которые исчезнут к 2027 году. Фото: foton.com

Согласно данным Motor1, грядущий 2027 год ознаменуется уходом с североамериканского рынка целого ряда внедорожников и кроссоверов, которые долгие годы считались ветеранами своих брендов.

Некоторые модели будут сняты с производства полностью, другие же лишатся возможности реализации в США и Канаде. Эксперты портала подробно анализируют причины такого решения для каждой машины.

В перечень SUV, выпуск которых прекратится в 2027-м, попали сразу десять наименований: Acura RDX, BMW iX, Ford Escape, Jaguar F-Pace, Honda Prologue, Land Rover Discovery Sport, Polestar 3 и 4, Tesla Model X, Volkswagen ID.4 и Volvo EX30.

Представители Acura официально уведомили о сворачивании выпуска модели RDX, причем возобновлять ее производство в обозримом будущем компания не намерена. Данный шаг вписывается в глобальную стратегию перехода на электротягу и тотального пересмотра ассортимента. При этом в Acura подтвердили, что ведется работа над гибридным наследником, который должен дебютировать в ближайшие пару лет.

Немецкий концерн BMW пока не останавливал конвейер iX, однако уже объявил, что в текущем году прекратит поставки этого электрического паркетника в Штаты. Пик продаж iX пришелся на 2023 год, после чего спрос неуклонно падал. С выходом моделей нового поколения Neue Klasse, включая iX3, этот вседорожник, по мнению руководства, исчерпал свою актуальность и вскоре покинет гамму. Тем не менее глобальное производство iX сохранится — машину продолжат поставлять на отдельные европейские и азиатские рынки.

Американский бренд Ford принял решение попрощаться с кроссовером Escape, который на протяжении четверти века был одним из флагманов марки. Остановка конвейера в 2027 году освободит производственные мощности для выпуска бюджетных электрокаров на той же заводской площадке. После исчезновения Escape в компактном сегменте у Ford останется лишь Bronco Sport. Впрочем, в компании не исключают, что культовое имя Escape может воскреснуть в будущем.

Что касается Jaguar F-Pace, то эта модель стала очередной жертвой кардинального обновления британской марки, начатого еще два года назад. С выводом среднеразмерного F-Pace из линейки у Jaguar образуется пустота в данном классе, которая сохранится до старта выпуска модели Type 01. Как отмечают в компании, бренд намерен подняться на ступень выше и соперничать с премиум-игроками вроде Bentley, а не с массовыми производителями. Пока остается открытым вопрос, появится ли у Jaguar в перспективе новый вседорожник аналогичного уровня.

Электрический кроссовер Honda Prologue средних размеров вышел на рынок Северной Америки в марте 2024 года. Эта модель была плодом совместной работы с General Motors и базировалась на платформе GM BEV3 с архитектурой Ultium. Теперь же принято решение остановить выпуск этого электромобиля на мексиканском заводе в Рамос-Ариспе. Японский производитель намерен свернуть производство Prologue к концу 2026 года. В Honda объяснили это тем, что рыночный спрос на чистые электрокары серьёзно трансформировался, и теперь приоритет смещается в сторону гибридных силовых установок.

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