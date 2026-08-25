Газ впереди всех, а электрокары в хвосте: кто и сколько наезжает за год в РФ

Целиков привел данные по среднему пробегу в РФ. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Автомобильный эксперт Сергей Целиков опубликовал в своем Telegram-канале обновленную статистику по среднегодовому пробегу легковых машин в Российской Федерации.

Согласно его данным, за последние двенадцать месяцев этот показатель составил 16,6 тысячи километров. Примечательно, что наибольшую дистанцию преодолевают транспортные средства, оборудованные газомоторной системой, тогда как владельцы электромобилей демонстрируют самую низкую годовую интенсивность эксплуатации.

Для получения объективных цифр специалист проанализировал полтора миллиона частных объявлений о реализации машин 2022–2024 годов выпуска, взятых с трех крупных интернет-площадок. Более возрастные автомобили были сознательно исключены из выборки. Целиков разъяснил, что такое решение обусловлено двумя весомыми факторами.

Первая причина связана с распространенной практикой корректировки одометра: чем солиднее возраст машины, тем значительнее подобные манипуляции искажают реальную картину пробегов. Второй нюанс заключается в том, что среди транспортных средств ранних лет выпуска крайне мало гибридных и полностью электрических модификаций, что не позволило бы сформировать репрезентативную и сбалансированную статистику. Именно поэтому аналитический срез ограничился временным промежутком с 2022 по 2024 год включительно.

Как отмечается в отчете, львиная доля российского автопарка — приблизительно 90% — приходится на бензиновые экземпляры. Усредненный годовой километраж таких машин зафиксирован на отметке 16,7 тысячи километров, что незначительно превышает общероссийский усредненный показатель.

Сегмент дизельных двигателей оказался куда скромнее по численности — порядка 6% от общего количества владельцев. Тем не менее владельцы подобных авто в среднем проезжают за год 16,8 тысячи километров, что чуть выше результата бензиновых собратьев.

Гибридные силовые установки демонстрируют результат ниже среднероссийского уровня — их владельцы накатывают за год лишь 15,1 тысячи километров. Самыми малоездящими оказались обладатели электрокаров: их годовой пробег остановился на скромной цифре 12,5 тысячи километров.

Кардинально иную динамику показывают автомобили, переоборудованные под газовое топливо. По подсчетам Целикова, такие машины за год «наматывают» в среднем 26,6 тысячи километров. Эксперт связывает данную закономерность с тем, что основная доля подобных транспортных средств эксплуатируется в сфере такси и коммерческих перевозок.

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