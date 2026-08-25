Возвращение легенды: раскрыто, когда покажут возрожденный Pajero

Мицубиси скоро покажет обновленный Паджеро. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Mitsubishi продолжает нагнетать интригу вокруг возвращения внедорожника Pajero. На корпоративном интернет-портале компании появилось официальное уведомление о том, что публичная презентация обновленной модели состоится 2 сентября.

Согласно имеющимся сведениям, в конструкции возрожденного вседорожника инженеры вновь применили классическую лестничную раму — архитектурное решение, которое было визитной карточкой первых двух генераций автомобиля. По всей вероятности, данная платформа будет унифицирована с другими рамными моделями бренда — кроссовером Pajero Sport и пикапом L200.

В перечень технических новшеств разработчики включили современную ходовую часть, гарантирующую повышенную путевую устойчивость, а также передовую систему полного привода Super All Wheel Control (S-AWC).

Официальный прайс-лист на новый Pajero пока не обнародован. Тем не менее отраслевые аналитики делают предположения, что на внутреннем японском рынке ценовой диапазон установится в пределах от 5 до 7 миллионов иен, что в пересчете на российскую валюту составляет ориентировочно 2,4–3,4 миллиона рублей.

По неофициальным данным, моторный отсек внедорожника займет 2,4-литровый дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами, оснащенный двойным турбонаддувом. Отдача этого двигателя, как ожидается, достигнет 201 лошадиной силы.

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