Битва интерьеров: BMW идет против всех в нашумевшем вопросе

В BMW считают, что водителям до 45 лет не нужны физические кнопки. Фото: пресс-служба немецкого атвогиганта

В автомобильной индустрии разгорается дискуссия о том, каким должен быть интерьер современных машин.

Баварский концерн BMW, в отличие от большинства конкурентов, последовательно продвигает концепцию полностью цифрового салона с упором на сенсорные панели и речевые команды. Другие же марки склоняются к возвращению традиционных физических переключателей и поворотных регуляторов.

Наглядной иллюстрацией стратегии немецкого бренда служит новый электрический кроссовер BMW iX3. Инженеры полностью лишили эту модель привычных механических органов управления микроклиматом, заменив их на экранные интерфейсы и функцию голосового ассистента. Внутреннее пространство iX3 превратилось в минималистичную цифровую среду, где все операции производятся исключительно посредством касаний или звуковых команд.

Глава австралийского подразделения BMW Group Викрам Павах в интервью пресс-службе разъяснил позицию компании. По его словам, фирма сознательно делает ставку на молодежную аудиторию, для которой приоритетом являются оперативность и многозадачность в управлении устройствами. Он также отметил, что автомобиль не существует изолированно от общественных трендов, а голосовое взаимодействие с техникой обретает все большую популярность именно в этой возрастной категории.

Баварцы уже не впервые сталкиваются с волной недовольства из-за смелых интерьерных решений. Достаточно вспомнить, какая лавина критики обрушилась на них в 2001 году при внедрении системы iDrive. Однако в компании не боятся рисковать и идти против течения. Как заверяют представители марки, обновленный речевой помощник в iX3 научился гораздо точнее распознавать произносимые запросы.

Параллельно конкуренты пришли к диаметрально противоположным выводам. Практика показала, что чрезмерное увлечение сенсорными панелями нередко провоцирует у водителей стресс и чувство раздражения. Корейская Hyundai, столкнувшись с потоком жалоб пользователей, вернула физические клавиши в свои модели. Немецкий Mercedes также признал ошибочность полного отказа от кнопок. А компания Volkswagen, учтя ошибки, добавила механические переключатели в свежие электрические версии.

Более того, даже регулирующие органы Китая пришли к выводу, что тотальная диджитализация управления зашла в тупик. Власти Поднебесной с будущего года вводят обязательное требование: не менее десятка ключевых функций — среди которых указатели поворота, головной свет, стеклоочистители, световая аварийная сигнализация и органы переключения передач — должны быть реализованы через фиксированные физические элементы, доступные на ощупь.

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