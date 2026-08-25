Автомобильный эксперт развенчал главный миф: он касается «убийства» мотора

Архипов объяснил, на каких оборотах ездить, чтобы мотор служил дольше. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов в интервью «Российской газете» разъяснил распространенное заблуждение автомобилистов относительно режимов работы силового агрегата. По его словам, привычная для многих манера передвижения «внатяг» на пониженных оборотах порой наносит двигателю больший вред, нежели эксплуатация на частоте вращения коленвала порядка 4000 оборотов в минуту.

Эксперт пояснил, что в процессе функционирования мотора поршни ежесекундно совершают множество циклов, кольца трутся о зеркало цилиндров, коленчатый вал проворачивается в подшипниках, а также задействуются распредвалы и элементы газораспределительного механизма. С увеличением частоты вращения число подобных контактов за единицу времени растёт. Именно поэтому среди водителей укоренилось упрощённое убеждение: высокие обороты автоматически ускоряют износ.

Однако, как подчеркнул Архипов, данное утверждение справедливо лишь отчасти и не дает полной картины. Обратная сторона вопроса связана с нагрузочным режимом — то есть со степенью нажатия на акселератор и величиной давления внутри цилиндров. В некоторых современных турбированных бензиновых агрегатах сочетание малой частоты вращения и интенсивной нагрузки провоцирует риск неконтролируемого воспламенения рабочей смеси на низких оборотах, что является крайне нежелательным сценарием для мотора.

Практический совет специалиста таков: если силовой агрегат функционирует в диапазоне 1300-1500 об/мин и для разгона требуется сильно утопить педаль газа, разумнее переключиться на пониженную ступень. Частота вращения возрастет, скажем, до 2000-2500 об/мин, но условия эксплуатации двигателя станут более щадящими.

Для большинства серийных бензиновых моторов комфортная рабочая зона после прогрева приходится на интервал 1800-3000 об/мин. У дизельных агрегатов оптимальный коридор обычно смещен ниже — примерно 1500–2500 об/мин. При этом Архипов уточнил, что приведенные цифры служат лишь ориентирами, а не жесткими нормативами, поскольку современный турбомотор, объемный атмосферный V8 и малолитражный высокооборотный двигатель обладают сугубо индивидуальными характеристиками. Водителям рекомендуется сверяться с заводским руководством по эксплуатации и прислушиваться к поведению конкретного силового агрегата.

Специалист также добавил, что периодическое раскручивание исправного прогретого бензинового двигателя до 3500-4500 об/мин не только допустимо, но и часто необходимо. При обгонах, динамичном разгоне или преодолении затяжных подъемов такая практика оказывается более правильной, чем попытки «вытянуть» автомобиль на высокой передаче с 1200 об/мин. Конструкция мотора изначально рассчитана на функционирование во всем разрешенном диапазоне, обозначенном на тахометре.

Кардинально иная ситуация складывается с холодным двигателем. Сразу после запуска моторное масло должно успеть поступить ко всем сопряженным деталям, а сам агрегат — выйти на рабочий тепловой режим. Вязкость смазочной жидкости сильно коррелирует с температурой, что учитывается даже в отечественных методиках испытаний пусковых качеств.

Здесь Архипов акцентировал внимание на нюансе, который часто упускают из виду. Даже когда стрелка индикатора температуры антифриза достигает рабочей отметки, масло может оставаться существенно холоднее. Поэтому в зимний период первые 10-20 минут движения не следует воспринимать показания датчика температуры как разрешение задействовать полную мощность силовой установки.

Еще один нежелательный эксплуатационный сценарий — это продолжительная работа на холостом ходу. Автомобиль, преодолевший 10 тысяч километров в основном в пробочных режимах, может иметь значительно большую фактическую выработку моторесурса, нежели машина с идентичным одометровым пробегом, но эксплуатировавшаяся преимущественно по трассам. Как резюмировал Архипов, километраж и степень износа — далеко не тождественные понятия. На долговечность двигателя влияет и температурный фактор.

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