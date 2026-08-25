Дешевле, но без «наворотов»: что потерял и приобрел кроссовер Geely Coolray в новой версии

Кроссовер Geely Coolray появился в РФ в более доступной версии. Фото: geely-motors.com

Китайский бренд Geely объявил о расширении модельной гаммы кроссовера Coolray на российском рынке. Автомобиль, который покинул локальную линейку в конце прошлого года и вернулся в мае с обновленным дизайном, теперь предлагается в дополнительной, более бюджетной модификации под названием «Спорт».

Ранее приобрести этот паркетник можно было исключительно в единственной конфигурации «Эксклюзив» по цене 2,94 миллиона рублей. С появлением новой версии стоимость начальной комплектации снизилась до 2,77 миллиона рублей.

В целях удешевления инженеры отказались от ряда опций, входивших в топ-оснащение. Новая модификация лишилась панорамной крыши с открывающимся люком, электрических регулировок кресла водителя, центрального подлокотника на заднем диване с держателями для стаканов, многоцветной фоновой подсветки салона в дверных картах, индукционной зарядной станции для мобильных устройств, пакета электронных ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль), системы кругового видеообзора, обогреваемой ветровой панели и сервопривода багажной двери. Также упрощения коснулись качества отделки интерьерных поверхностей и конструкции солнцезащитных козырьков.

При этом в базовое оснащение включены светодиодные фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов с красными тормозными суппортами, спортивный задний диффузор, багажные релинги на крыше, крупный спойлер с шильдиком S, комплекс опций для холодного климата, доступ в салон без ключа, однозонная климатическая установка, аудиосистема с шестью динамиками, тыльная камера вместе с парктрониками, виртуальная приборная панель с экраном 8,8 дюйма по диагонали, а также мультимедийный комплекс с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем и полный набор основных систем активной безопасности.

Техническая начинка осталась неизменной: кроссовер оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым турбированным мотором, развивающим 147 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента, в тандеме с роботизированной трансмиссией. Заявленный усредненный аппетит топлива в смешанном цикле не превышает 6,5 литра на сотню километров. Кроме того, палитра доступных кузовных оттенков пополнилась двумя новыми цветами — «серебристый металлик» и «красный» — которые присоединились к прежним вариантам «лиловый перламутр», «белый» и «серый металлик».

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