Китайский ответ немцам: обновлённый автомобиль Hongqi H5 с экраном-планшетом едет в Россию

Премиальный китайский бренд Hongqi раскрыл сроки выхода на отечественный рынок своей обновленной бизнес-модели H5. Фото: Liu Kun/Xinhua/ Global Look Press

Премиальный китайский бренд Hongqi раскрыл сроки выхода на отечественный рынок своей обновленной бизнес-модели H5. Как стало известно корреспонденту Autonews.ru от официальных представителей марки, появление новинки в дилерских центрах запланировано на начало заключительной четверти 2026 года. При этом в компании ранее уточняли, что седан претерпит «существенные перемены во внутреннем убранстве», однако более детальная информация пока держится в секрете.

Собеседники издания подчеркнули, что реализация автомобиля стартует именно в первые недели четвертого квартала.

Ожидается, что версия для России будет полностью соответствовать китайской рестайлинговой модификации, продажи которой на домашнем рынке начались в мае 2026-го. Тогда обновление затронуло прежде всего переднюю часть салона: приборная панель была полностью перекомпонована, а центральная консоль получила новую архитектуру.

Одним из самых заметных новшеств интерьера стал горизонтальный дисплей мультимедийного комплекса, установленный отдельно от основного блока. Прежде сенсорный экран имел вертикальную ориентацию и был интегрирован непосредственно в консоль.

Техническая составляющая не подверглась пересмотру. Под капотом по-прежнему будет располагаться 2,0-литровый бензиновый агрегат, развивающий 218 лошадиных сил, который работает в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Динамические характеристики остались неизменными: разгон до сотни занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 километров в час.

Прайс-лист на обновленную версию пока официально не обнародован. Для сравнения, дорестайлинговая модель в исполнении «Делюкс Плюс» предлагалась по минимальной цене от 4 280 000 рублей.

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