«Умные» системы бесполезны: какие из них водители отключают чаще всего

Каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Британское аналитическое агентство Censuswide по заказу одной из дилерских сетей провело масштабный опрос среди автовладельцев. Выяснилось, что значительная часть автомобилистов либо сознательно отказывается от использования электронных помощников, либо попросту не умеет ими пользоваться.

Результаты показали, что более четверти опрошенных ни разу не задействовали адаптивный круиз-контроль, а свыше 20% респондентов проигнорировали системы автоматического экстренного торможения. Почти каждый пятый водитель (18%) деактивирует функцию удержания в полосе — объясняя это тем, что электроника слишком навязчиво вмешивается в управление, и от таких «умных» систем больше проблем, чем реальной пользы.

Еще более красноречивы цифры по проекционным дисплеям: около трети владельцев автомобилей с этой опцией не активируют ее, а 7% участников сознались, что вообще не знают, как включить данный режим. Варианты изменения ездовых пресетов также оказались невостребованными — только 27% автомобилистов применяют их на постоянной основе.

Между тем, как отмечает портал CarScoops, абсолютным хитом среди всех доступных функций остаётся беспроводной интерфейс Bluetooth. Его регулярно используют от 49,7% до 68,8% респондентов — в зависимости от возрастной группы. В тройку наиболее востребованных опций также попали камера заднего вида и навигационные системы.

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