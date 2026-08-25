Первый гибрид марки в России: чем примечателен Avatr 07

Идет подготовка к началу продаж Avatr 07 в РФ. Фото: пресс-служба производителя

Дочернее подразделение концерна Changan — бренд Avatr — получило официальное разрешение на реализацию своей новейшей модели на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба компании.

Кроссовер Avatr 07 успешно прошел все необходимые процедуры сертификации и обзавелся одобрением типа транспортного средства (ОТТС), что открывает дорогу для полноценных коммерческих продаж.

Этот паркетник станет первым представителем марки с гибридной силовой установкой на нашем рынке. До сих пор Avatr поставлял в страну исключительно чисто электрические машины — кроссовер Avatr 11 и лифтбек Avatr 12. Геометрические параметры новинки следующие: длина кузова — 4825 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2940 мм.

В основе модели лежит архитектура последовательного гибрида (REEV). В состав силового агрегата входит тяговая аккумуляторная батарея от CATL ёмкостью 39,05 кВт·ч и бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который функционирует исключительно как генератор и не участвует напрямую в приводе колес.

Заднеприводный вариант оснащается одним электродвигателем, выдающим 314 лошадиных сил. На чистой электротяге такая модификация способна преодолеть до 207 километров (по циклу NEDC), а суммарный запас хода с учетом работы генератора достигает 932 километров. Полноприводная версия располагает двумя электромоторами совокупной мощностью 502 силы — ее запас хода на батарее составляет 197 километров, а общий — 900 километров.

На данный момент производитель не обнародовал сведения о стоимости, доступных вариантах оснащения и точной дате выхода новинки в продажу.

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