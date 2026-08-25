У Geely гигантская отзывная кампания: каждый второй Lynk & Co под угрозой

У Джили масштабный отзыв. Tricky_Shark/ Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский автогигант Geely инициировал масштабную сервисную акцию, под действие которой попадают десятки тысяч автомобилей премиального бренда Lynk & Co. Как сообщает пресс-служба производителя, отзыву подлежат 74 037 машин, сошедших с конвейера в период с января по декабрь 2025 года. В перечень неисправных моделей вошли паркетники под индексами 900, 10 EM-P, 07 и 08.

Совокупные продажи этих четырех моделей по итогам прошлого года составили около 147 800 экземпляров. Таким образом, сервисные мероприятия затронут приблизительно каждое второе реализованное транспортное средство из данной категории.

Отдельно китайский производитель отзывает еще 18 878 кроссоверов Geely Galaxy M9 — у них обнаружена идентичная проблема. В сумме по двум направлениям речь идет о почти 93 тысячах автомобилей.

Корень неполадки кроется в бракованном микроконтроллере питания, применяемом в некоторых блоках лидаров. При выходе этого элемента из строя электронные ассистенты могут некорректно идентифицировать препятствия либо не успевать своевременно оповестить водителя об опасной ситуации. В Geely заверили, что замена проблемных модулей будет производиться абсолютно бесплатно для владельцев.

Поставщиком лидарного оборудования выступила компания RoboSense. Первые признаки неблагополучия обозначились еще в июне — автовладельцы начали жаловаться на системные сообщения о сбоях в работе переднего LiDAR и самопроизвольное отключение ряда помощников.

При этом претензии возникли и к дилерским центрам. Часть клиентов пожаловалась, что первоначально сотрудники сервисов списывали проблему на загрязнение ветрового стекла, и лишь после повторных обращений выяснялась подлинная причина — аппаратный сбой.

Не меньше опасений у автовладельцев вызывает и сама процедура ремонта. Для замены лидара мастерам приходится демонтировать фрагмент потолочной обшивки. В связи с этим многие собственники переживают, что после вмешательства в салоне могут возникнуть посторонние скрипы и шумы или же нарушится герметичность кузова.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.