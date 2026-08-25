Электромобили набирают обороты на вторичке: новый рекорд продаж

Рекорд продажи электрокаров. www.bestune.ru

Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало знаковое событие на российском рынке автомобилей с пробегом. По итогам июля 2026 года объем реализации подержанных электромобилей впервые в истории перешагнул трехтысячный рубеж за один месяц, достигнув показателя в 3 646 единиц.

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в октябре 2025-го, когда отечественные автолюбители приобрели 2 191 электрическое транспортное средство бывшего в употреблении.

В агентстве подчеркнули, что июльский результат оказался почти втрое (в 2,9 раза) выше аналогичного показателя годичной давности, что свидетельствует о стремительном росте интереса к электрическому транспорту на вторичном рынке.

Лидерство по маркам в отчетном периоде сохранили три бренда: японский Nissan реализовал 1,3 тысячи машин, китайский Zeekr — 430 единиц, а американская Tesla — 337 экземпляров. Среди отдельных моделей безоговорочным бестселлером оказался Nissan Leaf с результатом около 1,2 тысячи проданных автомобилей. При этом аналитики обратили внимание, что продажи всех остальных моделей не дотянули даже до 300 штук.

В накопительном выражении за семь первых месяцев 2026 года россияне купили 11,4 тысячи подержанных электромобилей, что на 67% превышает объём продаж за январь—июль предыдущего года.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.