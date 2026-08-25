Тяни-толкай: теперь любой кроссовер Tenet может буксировать прицеп

Кроссоверы российской марки Tenet получили возможность установки фаркопа. Фото: tenet.ru

Российский автомобильный бренд Tenet сообщил о расширении сертификационных возможностей своих моделей.

Как стало известно из официального пресс-релиза, поступившего в редакцию «Известий», кроссоверы Tenet T7, выпущенные начиная с текущего месяца, официально получили разрешение на оснащение тягово-сцепными устройствами. Таким образом, на сегодняшний день фаркоп доступен для всей действующей модельной линейки марки, куда входят также паркетники T4L и T8.

Первым обладателем данной опции стал полноприводный Tenet T8, следом за ним — его переднеприводная модификация. Позже возможность установки фаркопа сертифицировали для T4L. Кроме того, тяговое устройство предусмотрено и для готовящегося к выходу полноразмерного кроссовера Tenet T9, чья премьера намечена на осенний период.

Изменения прошли процедуру официальной сертификации и полностью соответствуют актуальным нормам законодательства. Все перечисленные модели допускаются к буксировке прицепов, чья максимальная снаряжённая масса не превышает 750 килограммов. Для управления таким автопоездом водителю достаточно иметь открытую категорию «В» в удостоверении.

В компании подчеркнули, что тягово-сцепные механизмы разрабатывались индивидуально для каждой модели с учетом ее конструктивных особенностей и включены в каталог фирменных аксессуаров. Приобрести и установить их можно в официальных дилерских центрах. С помощью фаркопа владелец получает возможность перевозить дачные и строительные грузы, лодки и гидроциклы, а также мототехнику и квадроциклы. Для любителей велопутешествий или перевозки крупногабаритного багажа дополнительно предлагаются специальные держатели и багажные платформы.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.