Охлаждение: Целиков прогнозирует снижение продаж на рынке авто

«Автостат» предрек снижение авторынка России на 10% в августе. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Основатель и руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале 24 августа поделился свежим прогнозом по динамике российского автомобильного рынка по итогам последнего летнего месяца.

По его оценкам, реализация легковых машин в августе может сократиться на 5–10 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитик пояснил, что накопленная статистика за август пока идет несколько ниже июльских показателей. К тому же в текущем месяце количество рабочих дней, отведенных на регистрационные процедуры в Госавтоинспекции, меньше, а завершается август понедельником, что традиционно снижает активность покупателей.

За 34-ю неделю года (с 17 по 23 августа) рынок легковых автомобилей продемонстрировал рост на 5,8% относительно предыдущей семидневки — было продано 26,8 тысячи единиц. Однако в годовом сопоставлении отмечено незначительное падение на 1,2%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV грузоподъёмностью до 3,5 тонны) за неделю было реализовано чуть менее 1,2 тысячи машин, что на 9,4% больше, чем неделей ранее, но почти на четверть (минус 23,1%) уступает показателям аналогичной недели прошлого года.

Наиболее тревожная ситуация складывается в секторе грузового транспорта, где снижение продолжает углубляться. За отчетную неделю постановку на учет прошли всего 744 автомобиля полной массой свыше 3,5 тонны. Это на 5,3% меньше, чем неделей ранее, и почти на 18% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

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