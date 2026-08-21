Российский рынок японских автомобилей переживает всплеск: почему так вышло, и кто тянет весь локомотив

Продажи Nissan Qashqai в РФ выросли на 609%. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Российский рынок японских автомобилей переживает всплеск: за семь месяцев 2026 года дилеры реализовали 4276 машин Nissan — это на 609 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным локомотивом роста, как отмечают аналитики «Автостата», стал кроссовер Qashqai.

Примечательно, что модель поставляется в РФ в единственной модификации: под капотом — двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором, привод — только передний. Полноприводные версии на российский рынок не завозятся.

Qashqai начали ввозить еще в 2023 году, однако долгое время спрос оставался низким, и дилерам приходилось снижать цены, чтобы продать автомобили. Коренной перелом наступил после декабрьской реформы утилизационного сбора. Как пояснил глава «Автостата» Сергей Целиков, двигатель кроссовера позволил ему «пройти под порог» нового налога, что сделало автомобиль заметно доступнее по цене. Именно тогда продажи пошли в гору.

Например, в дилерском центре «Рольф» сейчас осталось несколько экземпляров. Цены варьируются в зависимости от партии: белый Qashqai продается за 3,4 миллиона рублей, черный — за 3,2 миллиона. Как объяснил сотрудник изданию "За рулем", разница обусловлена закупкой в разные периоды при разном курсе валют. Он предупредил, что из-за финансовых колебаний стоимость может меняться ежедневно, и цены фиксируются «в моменте».

По данным «Автостата», только за июль в страну ввезли 1087 таких кроссоверов. Однако даже этого объема не хватает, чтобы удовлетворить всех желающих.

На автомобили действует двухлетняя локальная дилерская гарантия. В «Рольфе» заверили, что опыт обслуживания Nissan у компании наработан, поэтому программа поддержки практически идентична той, что существовала до ухода бренда из России в 2022 году.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.