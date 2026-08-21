Комфорт и бездорожье: Rox Lava идет в Россию

В РФ появилась новая модель Rox. Фото roxmotor.ru

Китайский автопроизводитель Rox Motor, уже представленный в России крупными внедорожниками 01 и Adamas, анонсировал расширение модельной гаммы. Третьим автомобилем в линейке станет внедорожник Lava, сообщили "Автоновостям дня" в пресс-службе Sinomach Auto — официального импортёра марки в РФ.

В компании обещают, что новинка получит расширенный арсенал внедорожного оснащения. Инженеры усилили шасси и перенастроили электронные системы управления, чтобы обеспечить уверенное движение по сложным покрытиям, сохранив при этом высокий уровень комфорта, характерный для премиальных моделей.

Екатерина Зарубина, директор департамента продаж и развития дилерской сети Sinomach Auto, отметила, что Lava закономерно продолжает развитие бренда, сочетая комфорт с серьезной внедорожной подготовкой.

В начале августа стало известно об успешной сертификации внедорожника Rox 01 российской сборки: модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет выпускать ее на калининградском заводе «Автотор» с российским VIN-номером.

Серийный выпуск второй модели — внедорожника Adamas — начнется на «Автоторе» в октябре текущего года.

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