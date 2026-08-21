Двигатель заглох на ходу: инструкция - что делать

Как действовать при заглохшем автомобиле. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Внезапная остановка двигателя в плотном потоке — ситуация, которая может застать врасплох любого водителя. Однако, как пояснил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой», главное в таких случаях — не паниковать и действовать по четкому алгоритму.

Специалист подчеркнул, что при внезапной потере тяги рулевое управление и тормозная система, как правило, продолжают функционировать, хотя усилия на педали и руле могут возрасти. Водителю следует крепко удерживать руль, плавно сбрасывать скорость и стараться направить автомобиль к обочине или на парковку, избегая резких маневров через несколько полос.

В первые секунды Родионов рекомендует включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других участников движения. После полной остановки на проезжей части или трассе необходимо выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД, на расстоянии не менее 15 метров в городе и 30 метров за его пределами. В темное время суток, в дождь или на скоростных магистралях рекомендуется надевать светоотражающий жилет.

Если автомобиль перекрывает движение и не заводится, можно попытаться откатить его в безопасное место, но только при условии, что это не создаёт дополнительных рисков. В некоторых случаях, особенно в плотном потоке или на опасном участке, специалист советует не покидать салон сразу. На автомагистрали, если выход всё же необходим, пассажирам лучше перейти за барьерное ограждение.

После остановки в безопасном месте стоит оценить очевидные причины: например, отсутствие топлива, разряженный аккумулятор или окисление клемм. Полезно взглянуть на приборную панель — наличие индикаторов неисправности или перегрев двигателя могут подсказать направление поиска.

Особую осторожность следует проявлять при появлении белого пара из-под капота со сладковатым запахом антифриза и повышенной температуре мотора. В этом случае Родионов предупреждает: повторно запускать двигатель нельзя, а открывать крышку радиатора или расширительного бачка — опасно из-за риска ожога горячей жидкостью под давлением. Лучше дождаться остывания и вызвать профессиональную помощь.

Одна-две спокойные попытки запуска допустимы, если отсутствуют дым, запах топлива, перегрев или другие тревожные признаки. Однако если двигатель не реагирует, сильно вибрирует, сразу глохнет или на панели загорелся Check Engine, длительное вращение стартера только посадит аккумулятор и затруднит диагностику. Даже если мотор завелся после паузы, но работает неровно, появляются рывки или посторонние звуки — продолжать движение опасно.

Особую опасность представляет остановка на железнодорожном переезде. В этой ситуации действовать нужно незамедлительно: включить аварийку, эвакуировать пассажиров и сделать все возможное, чтобы освободить переезд.

Родионов подчеркнул, что самостоятельный ремонт на обочине оправдан только при полной уверенности в причине и безопасном способе её устранения (например, закрепление ослабшей клеммы). Во всех остальных случаях разумнее вызвать эвакуатор или аварийную службу. Он резюмировал, что главное — не пытаться экономить время ценой безопасности: аварийка, безопасная остановка, знак, быстрый осмотр и своевременный вызов помощи — вот пять базовых шагов, позволяющих решить проблему без риска.

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