Geely передает технологии глобальным брендам: все детали

Компания Geely наладила экспорт своих технологий западным брендам. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

Десятилетиями иностранные автоконцерны использовали китайский рынок через совместные предприятия, передавая местным партнерам свои платформы и технологии. Однако теперь ситуация зеркально меняется: китайский холдинг Geely предлагает европейским и американским брендам свои собственные наработки, чтобы те могли выпускать автомобили с такой же скоростью, как и сам Geely. Об этом пишет Autonews.com.

В настоящее время подразделения Geely сопровождают более сотни проектов для 12 западных компаний, включая Renault и Ford. Например, с Ford планируется создание совместного предприятия на базе завода испанского автогиганта, где будут производиться новые модели для рынка Европы. Renault уже выпустила в 2024 году модель Grand Koleos, построенную на базе Geely Monjaro.

Ключевым центром технологической трансформации выступает Научно-исследовательский институт внешнего сотрудничества в Шанхае. Через него западные партнеры получают доступ к производственным технологиям и платформам, используемым в премиальных электромобилях марки Zeekr, и это лишь один из множества подобных ресурсов, предлагаемых внешним клиентам.

Основной платформой, которой Geely делится с партнёрами, является модульная масштабируемая архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture). Она поддерживает разработку электрифицированных машин различных классов — от компактных городских моделей до премиальных кроссоверов и спортивных авто. Архитектура уже применяется брендами внутри холдинга, включая Polestar, Zeekr, Smart и Lotus.

Кроме того, китайский концерн передает технологии платформы CMA — совместной разработки с Volvo для бензиновых и гибридных автомобилей. На этой базе строятся модели Volvo, Lynk & Co, а также некоторые автомобили Audi в рамках партнерства.

Такой обмен технологиями позволяет западным производителям ускорять вывод новых моделей, сокращать расходы на НИОКР и быстрее реагировать на вызовы электрификации и цифровизации. Audi уже объявила о намерении применять платформу SEA для создания новых электромобилей на китайском рынке, а Renault и Smart уже используют совместные разработки на основе решений Geely.

Geely — не единственный китайский концерн, развивающий подобное сотрудничество. Аналогичный подход использует Leapmotor, сотрудничающая с альянсом Stellantis, а также Xpeng, кооперирующаяся с Volkswagen.

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