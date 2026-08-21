Вместо «Лады» - б/у иномарка: как за годы изменились предпочтения россиян

Подержанные иномарки обошли по популярности новые российские авто. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

На выставке «ИнтерАвтоМеханика» руководитель отдела РОМИР Сергей Киосе представил данные о трансформации автомобильных предпочтений россиян за последние десятилетия, сообщает "За рулем". Согласно исследованию, обеспеченность семей личным автотранспортом с 2002 по 2026 год увеличилась с 39 до 65 процентов, а доля водителей выросла с 21 до 54 процентов.

Существенно изменилась и структура покупательского спроса. Если в 2003 году при сопоставимом бюджете 59 процентов опрошенных отдавали предпочтение отечественным новым автомобилям, а 26 процентов — подержанным иномаркам, то сейчас ситуация зеркально противоположная: лишь 17 процентов готовы купить российскую машину, тогда как доля желающих приобрести иностранный автомобиль с пробегом достигла 43 процентов.

Главным критерием выбора для 48 процентов респондентов остается цена. На втором месте — качество и надежность (40 процентов), на третьем — безопасность (34 процента). Доступность сервисного обслуживания и запчастей важна для 22 процентов, экономичность в эксплуатации — для 21 процента. Интересно, что престижность марки имеет значение лишь для 5 процентов покупателей.

В докладе также отмечается снижение индексов удовлетворенности клиентов. Доля автомобилей, выходящих из строя в первые недели использования, достигла 13,6 процента. Готовность рекомендовать дилерский центр упала до 59,22 процента. При этом 41 процент россиян рассматривают возможность покупки гибридного автомобиля, однако многих останавливает неразвитая инфраструктура и высокая стоимость эксплуатации. Около двух третей новых машин приобретаются за счет собственных накоплений без привлечения кредитных средств.

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