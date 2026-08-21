В GM придумали, как заменить дорожный аксессуар: каковы перспективы изобретения

GM запатентовал встроенную подушку для шеи. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский концерн General Motors представил патентную разработку, способную существенно изменить представление о комфорте во время длительных поездок.

Новшество представляет собой встроенную в спинку сиденья надувную подушку-подголовник, которая призвана заменить отдельные аксессуары, обычно приобретаемые водителями отдельно.

Соответствующий документ был опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, конструкция включает надувной модуль, скрытый в специально предусмотренной полости в верхней части кресла. В нерабочем состоянии крышка модуля находится заподлицо с поверхностью сиденья и не нарушает его эргономики. При активации пневматическая система подаёт сжатый воздух, крышка на гибком шарнире открывается, и подушка разворачивается наружу, обеспечивая мягкую поддержку для шеи и плеч.

Процесс надува происходит в два этапа: сначала заполняется внутренняя секция, создающая основу, а затем — внешняя мягкая часть. Складывание выполняется в обратном порядке. Разработчики также предусмотрели возможность интеграции модуля в уже существующие пневматические системы кресел.

На данный момент технология существует лишь в виде патента, и сроки её появления в серийных автомобилях GM пока не раскрываются.

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