Парад новинок: российско-китайский бренд Esteo раскрыл планы по завоеванию рынка

У Естео ряд новинок. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

На состоявшейся 25 августа в Москве презентации бренда Esteo — совместного предприятия российского холдинга АГР и китайской компании Defetoo — «Известия» узнали о стратегических планах марки по расширению продуктовой линейки на ближайшие несколько лет.

Как стало известно, уже в текущем году портфель бренда пополнится кроссовером D-сегмента. Следующий, 2027-й, станет самым насыщенным: на этот период запланированы премьеры сразу трех моделей — обновленной версии уже знакомого российским покупателям кроссовера Exlantix ET, внедорожника V25 и флагманского паркетника EX9. В 2028 году в продажу поступит еще один представитель внедорожной серии — модель V29, которая станет третьей в линейке V.

На сегодняшний день дилерские центры Esteo в России предлагают пять моделей: кроссовер MX, модернизированную версию Exlantix ET, полноразмерный трёхрядный паркетник Exlantix ET8 и рамный внедорожник V27.

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