Jeland J7 предложил новую максимальную комплектацию: какое будет оснащение

Российский кроссовер Jeland J7 получил новую топовую комплектацию. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Кроссовер Jeland J7, собираемый по полному производственному циклу на петербургской площадке в Шушарах и вышедший на рынок в июле, обзавелся новой флагманской модификацией «Престиж+». Как сообщили «Известиям» представители компании, цена переднеприводной версии установлена на отметке 3,05 миллиона рублей, в то время как полноприводный вариант оценивается в 3,35 миллиона.

Главные отличия нового исполнения от предшествующей комплектации «Престиж» — увеличенные до 19 дюймов легкосплавные колесные диски (вместо 18-дюймовых), электрическая регулировка поясничного подпора в водительском сиденье, а также сохранение в памяти персональных настроек положения кресла водителя и наружных зеркал.

Кроме того, для переднеприводной модификации в этой версии расширен перечень интеллектуальных помощников: теперь в него включены автоматическое переключение между ближним и дальним светом фар, а также система, облегчающая движение в плотном городском трафике.

Техническая начинка осталась прежней. Под капотом — турбированный мотор объемом 1,6 литра, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Отдача переднеприводного варианта составляет 150 лошадиных сил, а усредненный расход горючего в смешанном цикле — 7,1 литра на сотню. Полноприводная версия располагает мощностью 186 сил и потребляет в среднем 8,1 литра топлива на 100 километров.

В список оснащения вошли панорамная крыша с электролюком, сервопривод пятой двери с функцией открывания без контакта, многоцветная интерьерная подсветка, акустическое ветровое стекло и многослойная шумоизоляция передних окон, медиацентр с 13,2-дюймовым тачскрином, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, беспроводной зарядный блок для телефона, аудиосистема с восемью динамиками, круговой видеообзор, пакет адаптации к холодному климату и другие опции.

Jeland J7 представляет собой локализованную версию китайской модели Jaecoo J7. Бренд создан в партнерстве российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo.

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