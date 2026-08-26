Коллапс на старте: тысячи компаний штурмуют операторов ЭПД в последние дни

Каримов прокомментировал переход на электронные перевозочные документы. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Генеральный директор компании «Цифровизация транспорта» Тимур Каримов в беседе с ТАСС сообщил, что массовое внедрение электронных перевозочных документов (ЭПД) обернулось серьезным испытанием для участников рынка. Значительная часть организаций откладывала подготовку к новым правилам до последних недель августа, из-за чего сроки настройки систем и время реакции технической поддержки существенно увеличились.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу федеральные требования, обязывающие оформлять в цифровом формате транспортные накладные, заказы и заявки при автомобильных перевозках, а также железнодорожные и авиационные грузовые накладные вместе с экспедиторскими документами.

По оценке Каримова, новые нормы затрагивают около 200 тысяч предприятий, однако помочь им с настройкой ЭПД, интеграциями и перестройкой внутренних процессов способны лишь несколько десятков операторов, интеграторов и профильных разработчиков. Эксперт пояснил, что его компания заранее прогнозировала пик нагрузки именно в последние недели перед обязательным переходом. Многие организации долго тянули с внедрением, а теперь вынуждены одновременно обращаться к ограниченному числу специалистов, что закономерно привело к удлинению сроков ответов поддержки и внедрения — и этот прогноз, по его словам, полностью оправдался.

Он подчеркнул, что само по себе подключение к оператору еще не гарантирует готовность бизнеса к работе с ЭПД. Предприятиям необходимо назначить ответственных подписантов, оформить доверенности, отладить взаимодействие с партнерами, при необходимости связать электронные документы с учетными и транспортными системами, а также провести пробные перевозки.

Каримов отметил, что нынешний ажиотаж не свидетельствует о неготовности самой цифровизации — это естественный эффект перехода от добровольного к обязательному режиму. Когда десятки тысяч организаций пытаются пройти один и тот же этап практически синхронно, инфраструктура внедрения неизбежно испытывает пиковую нагрузку. По его мнению, после 1 сентября внимание рынка сместится с вопроса подключения на качество реализации. Компаниям предстоит проверить работу электронных документов в реальных условиях: при замене машины или водителя, при взаимодействии через разных операторов, в сценариях с экспедиторами, складами и грузополучателями, а также при корректировке ошибок.

Каримов резюмировал, что изначальная задача для большинства звучала как «успеть к 1 сентября», однако после запуска она трансформируется: важно сделать так, чтобы ЭПД не требовали постоянного ручного контроля и органично вписались в перевозочный процесс. Ажиотаж со временем спадет, а следующим этапом цифровизации станут автоматизация и повышение качества интеграций.

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