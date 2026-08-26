Volga может попасть в топ-10 лидеров продаж: раскрыто главное условие

В «Автостате» допустили, что Volga станет одним из самых популярных брендов. Фото: пресс-служба "Волга"

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью ТАСС выразил мнение, что отечественный бренд Volga способен к 2027 году подняться в десятку самых покупаемых автомобильных марок на российском рынке.

При этом он оговорился, что успех во многом будет зависеть от отсутствия проблем с технологическим партнером. В текущем году, по его оценке, марка вряд ли попадет в первую десятку, поскольку реализация машин стартовала в июне, и времени для наращивания показателей осталось мало.

Целиков также отметил, что все три представленные модели Volga пользуются устойчивым интересом у покупателей. По его убеждению, если производитель сохранит конкурентоспособный уровень цен, объёмы продаж будут уверенно расти.

Официальные продажи автомобилей Volga начались в России 19 июня 2026 года. В линейку вошли три модели: полноприводный флагманский кроссовер K50, среднеразмерный кроссовер K40 и бизнес-седан C50. Производство организовано на нижегородском заводе, на котором раньше собирали автомобили Škoda и Volkswagen.

Стоимость флагманского Volga K50 стартует с отметки 4 миллиона рублей, среднеразмерный K40 предлагается от 2,7 миллиона, а седан бизнес-класса C50 доступен покупателям с 2,9 миллиона рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.