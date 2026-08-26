«Авоська» против Volga и Bestune: почему новый седан Tenet может стать хитом

Ковалев: Tenet A8 может войти в тройку лидеров бренда Tenet. Фото: пресс-служба Тенет

Основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев в беседе с агентством «Автостат» поделился своим видением позиционирования нового бизнес-седана Tenet A8 на российском рынке. По его оценке, модель занимает промежуточное положение между Bestune B70 и Volga C50, а ее стоимость будет определяться выбранной комплектацией.

Эксперт пояснил, что по уровню оснащения и качеству отделочных материалов Tenet A8 превосходит Bestune B70, однако уступает Volga C50 в ценовом вопросе. При этом Ковалев рекомендовал подходить к сравнению автомобилей с учетом конкретного набора опций в каждой версии.

Отвечая на вопрос о возможной стоимости, специалист предположил, что цены на A8 будут варьироваться в пределах от 2,7 до 3,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации, а с учетом специальных предложений можно ожидать даже более выгодных условий. Основной объем реализации, по его прогнозу, придется на начальную версию: она дешевле, относится к доналоговой категории и практически не уступает в динамике 2-литровой модификации.

Ковалев также выразил уверенность, что Tenet A8 станет бестселлером среди корпоративных автопарков. При этом он не ждет, что седан сможет обогнать по продажам модели T7 или T4, однако не исключил его попадания в тройку лидеров бренда.

Технические характеристики автомобиля: длина — 4 757 мм, ширина — 1 832 мм, высота — 1 469 мм, колесная база — 2 770 мм. В линейке двигателей — два турбированных бензиновых агрегата: флагманский объёмом 2,0 литра мощностью 197 л. с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом» (разгон до 100 км/ч за 9 секунд) и 1,6-литровый мотор на 150 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой (разгон за 9,9 секунды).

Серийный выпуск Tenet A8 стартовал в конце июля 2026 года на заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург).

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