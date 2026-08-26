Hyundai сделал из Palisade мобильный кинотеатр: есть «фишка» как у Rolls-Royce

Hyundai Palisade High Roof получил кузов высотой 200,4 см. Фото: пресс-служба производителя

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai анонсировал для внутреннего рынка специальную модификацию внедорожника Palisade под названием High Roof, отличающуюся увеличенной до двух метров высотой кузова, сообщает пресс-служба производителя. Версия 2027 модельного года получила не только измененные габариты, но и ряд премиальных опций, включая потолочный дисплей, светодиодную имитацию звездного неба и многоцветную атмосферную подсветку салона.

Высота нового варианта составляет 200,4 см — это на 23,9 см выше, чем у стандартного кроссовера. В базовое оснащение вошла мультимедийная система для пассажиров заднего ряда, оснащенная 54,4-сантиметровым потолочным экраном. Она поддерживает потоковую передачу видео с таких популярных платформ, как YouTube, Netflix и Disney+.

Особого внимания заслуживает функция, имитирующая мерцание звездного неба в стиле люксовых Rolls-Royce, дополненная регулируемой подсветкой салона. Инженеры Hyundai утверждают, что, несмотря на увеличение высоты до 200,4 см, автомобиль остается достаточно компактным для большинства подземных парковок. По этому показателю Palisade High Roof примерно на 3 сантиметра выше Lincoln Navigator и на 8 сантиметров — Volkswagen ID. Buzz.

Производитель подчеркивает, что данная модель стала первой в Корее в классе high-roof, созданной на базе SUV: обычно такие решения характерны для пассажирских фургонов. В прошлом году родственная марка Kia уже выпустила похожий вариант Carnival Hi Limousine — высокий минивэн с аналогичным мультимедийным оснащением для задних пассажиров. Подобные машины пользуются устойчивым спросом в Южной Корее, особенно в качестве представительского транспорта.

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