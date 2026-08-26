Немецкий триумф в России: BMW и VW заняли почти половину рынка европейских авто

Выкладки эксперта Целикова. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале опубликовал рейтинг наиболее востребованных европейских автомобильных брендов на российском рынке по итогам семи месяцев 2026 года. Всего за этот период было реализовано 38,3 тысячи новых легковых машин европейского происхождения, что на 89% больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Лидером рейтинга стала BMW с показателем 8779 проданных автомобилей — это на 32% превышает результат января—июля 2025 года. Второе место с минимальным отставанием занял Volkswagen: 8733 машины и рост в 258%. На долю этих двух марок пришлось 22,9% и 22,8% соответственно, а вместе они обеспечили почти половину всех продаж европейских брендов в стране.

Третью позицию заняла Audi, чьи продажи взлетели на 438% до 7135 экземпляров. Далее следуют Mercedes-Benz (6059, +55%) и Skoda (3416, +63%). На первую пятерку, по расчетам аналитика, суммарно пришлось около 90% всего объема.

Шестое место досталось Land Rover с 1681 машиной (+21%). На седьмой строчке — Porsche, реализовавшая 1113 авто, что практически на уровне прошлого года (-0,2%). Замыкают десятку Volvo (473, +73%), Mini (177, +65%) и Rolls-Royce (143, +13%).

Отдельно Целиков обратил внимание на резкое падение французских брендов: Citroen продал лишь 85 автомобилей, а Peugeot — всего 21, что оказалось даже ниже показателей Bentley (124) и Lamborghini (120).

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