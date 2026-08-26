«Ручка» уходит в прошлое: Solaris KRS и KRX лишились дешевых версий, цены растут

Седан Solaris KRS и хэтчбек Solaris KRX лишились версий Comfort с «механикой». Фото: пресс-служба бренда

Российский авторынок зафиксировал изменение стоимости на седан Solaris KRS и хэтчбек Solaris KRX. Обе модели потеряли свои начальные исполнения Comfort с ручной коробкой передач.

Как сообщают "Автновости дня", минимальная цена KRS поднялась на 110 тысяч рублей, а KRX — на 100 тысяч. Теперь версия Comfort для обоих автомобилей оснащается исключительно автоматической трансмиссией: KRS оценивается в 2 445 000 рублей, KRX — в 2 535 000 рублей.

При этом самой доступной модификацией для KRX стало исполнение «Люкс АВ» с механической коробкой — 2 435 000 рублей. Остальные комплектации сохранили прежние ценники. Для KRS механическая трансмиссия после исключения базовой версии больше не предлагается, тогда как у KRX она осталась доступна в более дорогом варианте «Люкс АВ».

Полный прайс-лист Solaris KRS выглядит следующим образом: «Комфорт» — 2 445 000, «Люкс АВ» — 2 560 000, «Стиль» — 2 635 000, «Престиж» — 2 725 000, «Премиум» — 2 870 000 рублей. Для KRX: «Комфорт» — 2 535 000, «Люкс АВ» с МКПП — 2 435 000, «Люкс АВ» с автоматом — 2 650 000, «Стиль» — 2 725 000, «Престиж» — 2 815 000, «Премиум» — 2 960 000 рублей.

Седан KRS представляет собой ребрендинг Kia Rio, а хэтчбек KRX создан на базе Kia Rio X. Обе модели оснащаются 1,6-литровым 123-сильным атмосферным двигателем. При этом KRS идет только с автоматической КПП, тогда как KRX доступен и с механикой.

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