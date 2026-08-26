Тягач вернулся на рынок РФ: Foton Galaxy снова в продаже после отзывной кампании

В России возобновились продажи седельного тягача Foton Galaxy. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Официальный дистрибьютор коммерческого транспорта Foton в России, компания «Стеллар Мотор Рус», сообщила о возобновлении реализации седельного тягача Galaxy.

Продажи были приостановлены в связи с временным прекращением действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а также проведением отзывной кампании. В пресс-службе уточнили, что стоимость модели стартует от 7 640 000 рублей.

Приостановка ОТТС произошла после проверки со стороны Росстандарта. В рамках отзывной кампании на автомобилях были произведены необходимые доработки: заменены боковые световозвращающие элементы и таблички изготовителя, отрегулирован стояночный тормоз, устранены проблемы с герметичностью впускного патрубка турбокомпрессора, а также исправлены неполадки в системе вызова экстренных оперативных служб. После устранения всех замечаний в июле действие сертификата соответствия было возобновлено.

Тягач предлагается в двух вариантах — с 6-цилиндровыми двигателями мощностью 520 или 560 лошадиных сил, агрегатированными с 12-ступенчатой автоматизированной или роботизированной трансмиссией ZF Traxon. В качестве дополнительной опции доступен ретардер.

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