Китайский автопром идет в Европу: компании хотят снизить расходы локализацией производства

Китайские автокомпании планируют выпускать в Европе 1 млн машин к 2030 году. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно прогнозу аналитического агентства Global Mobility, объем производства автомобилей китайских брендов на европейском континенте к 2030 году достигнет 1 миллиона единиц ежегодно, а к 2035 году — 1,5 миллиона. Как отмечает портал Chinaevhome.com, для китайских концернов локализация производства становится приоритетной стратегией в противовес прежней модели, которая базировалась преимущественно на экспорте готовых машин в Европу.

До конца 2026 года такие марки, как BYD, Leapmotor и Chery, планируют выпустить в Европе лишь 90 тысяч автомобилей. Этот объем выглядит скромным на фоне долгосрочных целей, но, по мнению экспертов, является лишь первым этапом масштабного наступления на европейский рынок. В ближайшие годы ожидается активное расширение производственных мощностей китайских компаний в регионе, включая переоборудование простаивающих сборочных линий.

Одним из главных факторов, подталкивающих китайских производителей к локализации, аналитики называют тарифное давление со стороны Евросоюза. Дополнительные пошлины на электромобили из Китая достигают 35%, что существенно увеличивает экспортные расходы. Кроме того, в ЕС готовится закон, который потребует наличия значительной доли европейских комплектующих — в том числе тяговых батарей — для присвоения автомобилям статуса «сделано в Европе».

Ряд китайских автопроизводителей уже объявили о конкретных планах. BYD готовится запустить производство в Венгрии, а также создать еще одну базу в Испании. В июне 2026 года Chery и Nissan подписали меморандум о совместном выпуске машин Chery на заводе в Сандерленде (Великобритания). Leapmotor намерена использовать мощности Stellantis в Сарагосе, а Geely уже реализует проекты в Валенсии в сотрудничестве с Ford.

По данным Dataforce, продажи китайских брендов в Европе в июле 2026 года выросли на 102% в годовом выражении. BYD, Chery и MG внесли основной вклад в рост, увеличив совокупную рыночную долю до рекордных 11,2%. За первые семь месяцев текущего года китайские марки реализовали 813 096 автомобилей, превысив суммарный результат всего 2025 года, который составлял 812 452 единицы.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.