Новый BMW X5 получил ОТТС в Казахстане: как это скажется на доступности в РФ

В конце июня концерн BMW представил общественности полностью обновленный X5. Фото: BMW / press.bmwgroup.com

В конце июня концерн BMW представил общественности полностью обновленный X5. Производитель анонсировал старт серийного выпуска в августе, а первые партии должны поступить к дилерам в октябре. Ожидается, что до конца нынешнего года новинка доберется и до официальных продавцов BMW в Казахстане.

Как пишет издание Kolesa.kz, на одну из версий кроссовера уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Поскольку этот документ действует на всей территории Евразийского экономического союза, появление новых BMW X5 вполне возможно и в России.

Фото: BMW / press.bmwgroup.com

Для казахстанского рынка сертифицирована модификация X5 xDrive40i с мягкогибридной установкой. Под капотом — 3,0-литровая рядная «шестерка» мощностью 400 лошадиных сил, работающая в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. В дальнейшем линейку двигателей планируют расширить, в том числе за счет электрических версий.

Стоимость предыдущего поколения X5 xDrive40 в Казахстане составляет 58 650 977 тенге (около 10,8 миллиона рублей по текущему курсу). Новая модель, по всей видимости, обойдется покупателям дороже.

Фото: BMW / press.bmwgroup.com

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