Солнце вместо розетки: Hongqi бросает вызов конкурентам

Фото: пресс-служба foton

Пресс-служба бренда Hongqi объявила о разработке первого в Китае опытного образца электрического кроссовера, оснащенного фотоэлектрической панелью на крыше. Об этом пишет «За рулем».

Прототипом стала модель EHS7, которая на внутреннем рынке известна под именем Tiangong 08. Хотя зарубежные автопроизводители неоднократно предпринимали попытки реализовать подобные решения, именно китайской компании удалось первой довести эту концепцию до стадии действующего прототипа.

В основе установки лежат перовскитные фотоэлементы. По данным производителя, при достаточном уровне освещения такая крыша способна генерировать до 400 кВт·ч в год, а ежедневная подзарядка от солнца увеличивает пробег приблизительно на 80 километров.

В компании провели расчеты и пришли к выводу, что этого объема энергии хватит, чтобы покрыть повседневные поездки для 85 % владельцев электромобилей в Китае. Следовательно, для большинства водителей данная опция позволит практически забыть о необходимости искать зарядную станцию в течение светового дня.

Сроки внедрения таких панелей на серийных автомобилях в Hongqi не уточняют. Однако разработчики подчеркивают, что созданные элементы отличаются малым весом, гибкостью и невысокой себестоимостью выпуска. Вероятно, именно эти свойства позволяют компании рассматривать возможность интеграции солнечных ячеек не только в кровлю, но и в прочие внешние детали кузова.

Перед запуском в производство инженерам предстоит решить ряд вопросов, касающихся долговечности и эксплуатационной надежности системы. В пресс-службе отметили, что в случае успешного решения этих задач солнечные панели станут важным инструментом для укрепления рыночных позиций Hongqi в сегменте электрокаров, где марка пока уступает своим основным соперникам.

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