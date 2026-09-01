Гигант из Поднебесной: начались продажи внедорожника с двумя топливными баками

Начались продажи внедорожника с двумя топливными баками. Фото: пресс-служба бренда

Австралийские дилерские центры начали прием и реализацию внедорожника Tank 500, оснащенного трехлитровым дизельным двигателем мощностью 231 лошадиную силу и крутящим моментом 610 Нм. Как сообщает портал «Китайские автомобили», на местном рынке стоимость этой модификации установлена в диапазоне от 65 990 до 71 990 австралийских долларов, что в пересчете на рубли составляет приблизительно 4,08–4,45 миллиона.

Габаритные размеры новинки с трехлитровым дизельным агрегатом составляют 5078 мм в длину, 1934 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Базовая комплектация включает 18-дюймовые колёсные диски, панорамную стеклянную крышу и светодиодную головную оптику.

Топливный бак в стандартной версии рассчитан на 78 литров, тогда как топовая модификация Lux получает дополнительный резервуар объемом 53 литра, благодаря чему суммарная емкость достигает 131 литра. В качестве трансмиссии используется девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Разработка трехлитрового рядного четырехцилиндрового турбодизеля велась инженерами Great Wall Motors на протяжении нескольких лет. По заявлению производителя, этот силовой агрегат создавался прежде всего для экспортных рынков.

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