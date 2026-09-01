Гигантский гибрид: Voyah Taishan ворвется в Россию на арт-тусовке

Дебют Voyah Taishan в России состоится 4‑6 сентября. Фото: пресс-служба бренда

Российское подразделение китайского премиального бренда Voyah сообщило «Известиям», что первая официальная презентация флагманского шестиместного гибридного кроссовера Taishan состоится в Москве на площадке международной ярмарки современного искусства Cosmoscow-2026, запланированной на 4–6 сентября. В эти же дни марка даст старт российским продажам и обнародует ценники на новинку.

Первый показ этой крупной модели в нашей стране прошел в ноябре прошлого года, синхронно с мировой премьерой в Китае. Габариты Taishan: длина достигает 5230 мм при колесной базе 3120 мм. Под капотом установлена параллельная гибридная установка, включающая 1,5-литровый бензиновый двигатель (150 л.с.) и два электромотора, чья совокупная отдача составляет 517 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея ёмкостью 65 кВт·ч обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 280 км, а в гибридном режиме автомобиль способен преодолеть без остановок до 1120 км.

Оборудование кроссовера: лидар на крыше, трехкамерная пневматическая подвеска, 22-дюймовые колесные диски, двери с сервоприводом, трехзонный климат-контроль, холодильник объемом 13 литров, центральный 16,1-дюймовый тачскрин, складной потолочный экран диагональю 21,4 дюйма, проекционный дисплей на лобовое стекло и массажные кресла для пассажиров первых двух рядов. Также предусмотрено шасси с управляемыми задними колёсами, позволяющее заметно уменьшить радиус разворота.

13 августа Voyah уже привлек внимание публики, продемонстрировав трюк, в котором кроссовер Passion S проехал по потолку закрытого тоннеля, выполнив полную петлю. В компании пояснили, что этот маневр служит отсылкой к знаменитому рекламному ролику 16-летней давности, где семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер исполнял аналогичный трюк за рулем суперкара Mercedes-Benz SLS AMG.

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