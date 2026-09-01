Жуликам осложнили жизнь: в России ужесточили контроль при проведении техосмотра

Ужесточение при техосмотре. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление правительства, наделяющее Министерство внутренних дел полномочиями в одностороннем порядке лишать доступа к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) операторов, замеченных в выдаче поддельных диагностических карт, сообщает ТАСС.

Как указано в документе, теперь для блокировки не требуется согласования с Российским союзом автостраховщиков.

Основанием для отключения может стать информация, зафиксированная в акте надзорного мероприятия, о двух и более фактах оформления диагностической карты на транспортное средство, которое в действительности не проходило технический осмотр, причем оба нарушения должны быть совершены в течение одного года. Кроме того, МВД вправе прекратить доступ к системе в случае получения данных о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности оператора как индивидуального предпринимателя.

При этом законодатели предусмотрели и механизм защиты: оператор имеет право обжаловать решение об отключении, и в случае положительного исхода жалобы доступ восстанавливается в течение одного рабочего дня.

Ранее, чтобы отстранить недобросовестного оператора от ЕАИСТО, МВД было обязано направлять собранные материалы в РСА, и именно страховой союз принимал финальное решение о лишении аккредитации. Теперь же контроль перешёл непосредственно к государству.

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