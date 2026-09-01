Школьный автобус по-русски: ключевые особенности Citymax 8

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о начале реализации на российском рынке специализированной модификации автобуса Citymax 8, предназначенной для перевозки детей. Фото: компания «СТТ»

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о начале реализации на российском рынке специализированной модификации автобуса Citymax 8, предназначенной для перевозки детей. Как сообщили представители производителя «Известиям», эта модель полностью укомплектована отечественными узлами и агрегатами.

Citymax 8 представляет собой автобус среднего класса категории M3 с капотной компоновкой, что упрощает доступ к ключевым агрегатам при техническом обслуживании. Широкий дверной проем, увеличенная площадь остекления.

В стандартной комплектации школьной версии предусмотрены кресла для пассажиров с четырехточечными ремнями, два места для сопровождающих взрослых, специальные информационные таблички о перевозке детей, ограничитель скорости, проблесковые маячки, тахограф и речевое информационное устройство. Кроме того, автобус оснащен системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, звуковым сигналом при движении задним ходом, огнетушителями, аптечками и набором аварийных средств.

Особое внимание уделено безопасности: дверной механизм блокирует возможность начала движения, если створка не закрыта полностью. В базе также идут дисковые тормоза на всех колесах, пневматический привод тормозов, антиблокировочная система, противобуксовочная система ASR и горный тормоз. Светодиодная оптика, задняя пневматическая подвеска с электронной регулировкой уровня пола, предпусковой подогреватель и эффективная система отопления салона входят в стандартное оснащение.

Под капотом — дизельный двигатель G51D мощностью 149,6 лошадиных сил (крутящий момент 420 Н·м), соответствующий экологическому стандарту «Евро-5», в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией. Объем топливного бака составляет 130 литров.

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