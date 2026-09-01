Китайский автогигант бьет рекорды: BYD заработал за рубежом больше, чем дома

Мировые продажи электрокаров BYD растут четвертый месяц подряд. Фото: BYD.ru

Китайский автопроизводитель BYD зафиксировал рост мировых продаж электромобилей уже четвертый месяц кряду, сообщает Reuters. В августе общий объем реализованных машин достиг 440 293 единиц, что на 17,8 % превышает показатель августа прошлого года.

Особенно впечатляющую динамику продемонстрировал экспорт: поставки на внешние рынки взлетели на 134,5 %, составив 189 466 автомобилей.

Аналитики агентства также обратили внимание на то, что впервые за первое полугодие выручка компании за пределами Китая оказалась выше, чем внутри страны. Самым крупным зарубежным рынком для BYD стала Бразилия.

В конце августа стали известны финансовые итоги второго квартала: чистая прибыль компании выросла на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 8,2 миллиарда юаней (примерно 1,2 миллиарда долларов).

В качестве ключевых драйверов роста руководство BYD называет активное расширение экспортных поставок и повышенный спрос на премиальные и более дорогие модели.

При этом в самом Китае автомобильная отрасль переживает затяжной ценовой кризис: выручка большинства игроков, включая BYD, в июле снизилась год к году из-за продолжающегося падения цен на автомобили.

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