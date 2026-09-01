Король дорог дает сбой: Ford отзывает почти 150 тысяч Mustang

Reuters: Ford отзовет почти 150 тысяч автомобилей. just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Агентство Reuters, ссылаясь на данные Национального управления безопасности дорожного движения США, сообщило о масштабной отзывной кампании, которую инициирует американский автогигант Ford.

Под действие сервисной акции попадают 148 663 экземпляра модели Mustang, выпущенных в период с 2024 по 2026 год. Причиной послужили выявленные дефекты в работе двигателя, а также потенциальный риск отключения ряда важных систем, включая омыватель ветрового стекла, головную оптику и климатическую установку.

В этой связи журналисты напомнили, что аналогичная проблема уже возникала в июне текущего года, когда Ford был вынужден отозвать 91 198 автомобилей в США из-за неполадок с фарами.

В начале августа руководство компании объявило о кардинальной смене стратегии: вместо погони за массовостью Ford намерен сместить фокус на выпуск премиальных моделей, позиционируя их как «Porsche в мире внедорожников». В корпорации пришли к выводу, что реализация дорогих автомобилей приносит большую прибыль, чем постоянные скидки на стандартные семейные седаны.

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