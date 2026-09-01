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Авто1 сентября 2026 15:38

Китайский десант: что с автосалона в Чэнду доберется до России

Николай Иванов: в РФ могут появиться обновленный JAC T9 и Chery Arrizo 7
Илья МАСЮК
Иванов: в РФ могут появиться обновленный JAC T9 и Chery Arrizo 7. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Иванов: в РФ могут появиться обновленный JAC T9 и Chery Arrizo 7. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов в интервью «Российской газете» 1 сентября рассказал о ряде моделей, показанных в августе на автосалоне в Чэнду, которые имеют все шансы в ближайшее время пополнить российский автопарк.

В их числе — обновленный пикап JAC T9. На нашем рынке пока представлена дорестайлинговая версия, тогда как новая модификация получила полностью переработанный салон: иную переднюю панель, обилие отделки из мягких материалов, а также оригинальный селектор трансмиссии, выполненный в стиле авиационного.

Еще одной вероятной новинкой для России станет седан Chery Arrizo 7, который позиционируется на ступень ниже уже знакомого отечественным автолюбителям Arrizo 8. Однако именно базовая версия этого седана укладывается в установленный льготный порог по утилизационному сбору — не превышая планку в 160 л.с. Примечательно, что недавно модель Arrizo 8 была запущена в производство на заводе в Санкт-Петербурге под новым именем Tenet A8.

Кроме того, эксперт отметил, что потенциальный интерес для России представляет лифтбэк MG 07, доступный как в гибридном, так и в полностью электрическом исполнении, который, по его словам, выделяется привлекательной ценой. Также не исключено появление в РФ и нового кроссовера Xiaomi SkyNomad N70, тем более что бренд Xiaomi, несмотря на пока формальное присутствие, уже успел завоевать заметную популярность среди российских покупателей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.