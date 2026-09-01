Роботы на колесах: раскрыты планы России по выпуску беспилотных авто

В России планируют к 2035 году увеличить производство беспилотных автомобилей. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Правительство Российской Федерации утвердило актуализированную стратегию развития автомобильной промышленности на период до 2035 года, сообщает РИА Новости.

В рамках документа проработаны два возможных сценария — базовый и целевой. Первый предполагает сохранение текущих экономических условий и существующего уровня государственной поддержки, тогда как второй ориентирован на более амбициозные показатели.

Согласно базовому варианту, к 2035 году планируется выйти на ежегодный выпуск высокоавтоматизированных транспортных средств (с системой автономности не ниже 4-го уровня из пяти возможных) в объеме не менее 67,9 тысячи единиц. При этом старт серийного производства намечен на 2029 год — ожидается, что в первый год будет собрано 500 машин. Уже в 2030-м объем выпуска должен вырасти более чем в 11 раз — до 5,5 тысячи штук.

Целевой же сценарий предусматривает более динамичное развитие: при том же стартовом показателе в 500 единиц в 2029 году к 2035 году производство должно достичь 146 тысяч беспилотных автомобилей ежегодно. В документе также уточняется, что классификация таких транспортных средств включает шесть степеней автоматизации — от нулевого уровня (полное отсутствие автопилота) до пятого (полностью автономное управление без участия человека).

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.