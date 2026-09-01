Mazda пересматривает всю стратегию: чем обусловлено радикальное решение

Mazda радикально обновит большие кроссоверы. Фото: пресс-служба бренда

Глава компании Mazda Масахиро Моро анонсировал кардинальное обновление линейки крупных кроссоверов бренда. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о четырех моделях — CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90, построенных на заднеприводной платформе с подключаемым полным приводом. Причина столь решительных шагов — невыполнение плана по глобальным продажам в прошлом году, причем основной «точкой провала» стали Соединенные Штаты.

Согласно данным компании, в 2025 финансовом году суммарные продажи этих четырех внедорожников составили 150 637 экземпляров, тогда как целевой ориентир был установлен на отметке 200 000 машин. Как сообщает Carscoops, руководство теперь намерено фактически переработать модели с нуля — масштабные изменения затронут внешний вид, интерьер и силовые агрегаты.

Ранее Mazda потратила несколько лет на продвижение в премиальный сегмент именно за счет новой заднеприводной архитектуры. Однако теперь, по мнению экспертов, компания может полностью сменить производственную концепцию. Вероятнее всего, это будет означать внедрение перспективных двигателей Skyactiv-Z нового поколения, которые с самого начала проектируются для работы в гибридных системах. Их ключевые особенности — сверхбедная топливно-воздушная смесь, высокая топливная экономичность и соответствие жестким экологическим стандартам. Первой моделью с такими агрегатами станет третье поколение кроссовера CX-5, премьера которого ожидается в 2027 году.

Что касается крупных внедорожников, модернизацию начнут с модели CX-60, последнее поколение которой дебютировало в начале 2022 года. Однако сроки обновления остальных трех машин пока не называются, и, по всей видимости, они будут модернизированы не одновременно.

В то же время в отношении компактных моделей на переднеприводной архитектуре принято противоположное решение — их обновление, напротив, решено отложить. В частности, рестайлинг кроссовера CX-30, как ожидается, не состоится как минимум до 2030 года.

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